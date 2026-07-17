Schreck für Mutter: Polizei rettet eingeschlossenes Baby aus Auto

Dogern - Der Albtraum jeder Mutter: In Dogern (Landkreis Waldshut) ist ein Säugling in einem Auto eingeschlossen worden. Die besorgte Mutter kam nicht mehr an ihr Kind heran und verständigte den Notruf.

Das Baby konnte unversehrt befreit werden. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei Freiburg am Freitag mitteilte, ereignete sich der dramatische Einsatz am Mittwochmittag gegen 11.15 Uhr. Der Wagen einer Mutter hatte sich verschlossen, während sich ihr Baby noch im Inneren befand.

Da sich das Fahrzeug von außen nicht mehr öffnen ließ, alarmierte sie die Einsatzkräfte.

Zwei Streifenwagenbesatzungen trafen kurz darauf bei der besorgten Frau und dem verschlossenen Auto ein. Den Beamten gelang es kurz darauf, die Fahrerscheibe des Autos zu überwinden und den Säugling zu befreien.