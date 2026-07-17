Verfolgungsjagd in Nordhausen: Frau fährt Polizisten fast über den Haufen

Nordhausen - Eine 60-Jährige wollte am Donnerstag in Nordhausen vor der Polizei abhauen. Ihre Flucht war allerdings nicht von Erfolg gekrönt.

Die 60-Jährige wurde auf eine Polizeiwache gebracht. © Silvio Dietzel

Die Frau war den Beamten in der Helmestraße aufgefallen, weil an ihrem Auto ein augenscheinlich gefälschtes Kennzeichen befestigt war.

Aus diesem Grund wurde die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen. Zunächst lief alles planmäßig - die Dame hielt an. Im Anschluss weigerte sich die 60-Jährige laut Polizei, ihre Personalien anzugeben. Sie startete in der Folge plötzlich den Motor und versuchte zu flüchten.

Beamte verfolgten die Autofahrerin durch die Ortschaften Steinbrücken, Schate und Wolkramshausen.

Während ihrer Flucht nahm die Frau wenig Rücksicht: Ein nicht im Dienst befindlicher Polizist hatte versucht, das Fahrzeug in Steinbrücken zu stoppen. Die 60-Jährige dachte jedoch nicht daran, anzuhalten. Aus diesem Grund musste der Mann zur Seite springen, um nicht vom Auto erfasst zu werden. Am Bahnhof in Wolkramshausen war die Fluchtfahrt dann zu Ende.