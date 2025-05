Schreck nahe Marktplatz: Mann ballert im Drogenrausch um sich

Naumburg - Am Dienstagabend hat ein Mann in Naumburg in einer Wohnung mehrere Schüsse abgegeben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

Bei der Durchsuchung des Mannes auf dem Marktplatz konnten die Polizisten keine Schusswaffe finden. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie Polizeisprecher Richardt Köhler am Mittwoch mitteilte, kam es zunächst in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Marienstraße gegen 21 Uhr zu einer lautstarken Auseinandersetzung samt Sachbeschädigung. Plötzlich hätten die Nachbarn dann mehrere laute Schussgeräusche vernommen.

"Als der 35-jährige Tatverdächtige die Wohnung verließ, wandten sich mehrere Anrufer per Notruf an die Polizei", so Polizeisprecher Köhler weiter.

Den alarmierten Beamten gelang es, den offenbar unter dem Einfluss von Drogen stehenden Mann unweit der Wohnung auf dem Naumburger Marktplatz einzuholen.

Gleich mehrere zivil gekleidete sowie uniformierte Polizisten stürzten sich auf den Verdächtigen und brachten ihn auf den Gleisen der Straßenbahn zu Boden.

Aufgrund der "unklaren Gefahrensituation" seien dem deutschen Tatverdächtigen "zum Schutz aller Beteiligten" direkt Handschellen angelegt worden. Die Polizisten durchsuchten den Mann, konnten jedoch keine Schusswaffe finden.