Schrecklicher Verdacht: Rentner stirbt nach Sturz in Düsseldorf - War es Mord?

Düsseldorf – Rund drei Wochen nachdem ein Rentner (77) in Düsseldorf in einem Krankenhaus gestorben ist, steht jetzt ein 33-jähriger Mann unter Mordverdacht.

Ermittler einer Mordkommission haben den 33-jährigen Verdächtigen festgenommen. (Symbolbild) © David Young/dpa

Der Verdächtige wurde wegen des Vorwurfs des Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Freitag mitteilten. Er befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft.

Zuvor hatten Ermittlungen auf die Spur des 33-Jährigen geführt.

So wurde die Leiche des 77-Jährigen nach einem tödlich verlaufenen Sturz obduziert. Dabei hätten sich Hinweise ergeben, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten, erklärten die Beamten.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet, die nun den 33-Jährigen festgenommen hat.