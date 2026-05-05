15-Jähriger soll Kundendaten von Versandhandel ausgespäht haben

Wuppertal - Ein Wuppertaler Jugendlicher soll sich mit illegal erlangten Kundendaten Zugang zu einem Online-Versandhandel verschafft haben.

Im Rahmen der Durchsuchung seines Zuhauses stellten die Polizisten mehrere Handys, Computer und Speichermedien des 15-Jährigen sicher. © Tim Oelbermann

Am Montagabend erhielt er unangekündigten Besuch von der Polizei, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Dem 15-Jährigen werde das Ausspähen von Daten vorgeworfen. Er habe sich mittels einer großen Menge illegal beschaffter Kundendaten Zugang zu einem Online-Versandhandel verschafft.

Die Beamten beschlagnahmten mehrere Mobiltelefone und Computer sowie Speichermedien.

Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden. Der 15-Jährige blieb in der Obhut seiner Eltern. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ermittler werfen dem Jugendlichen sogenanntes Credential Stuffing vor.