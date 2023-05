Schüler (13) stürzt vor anfahrenden Bus: Polizei hat schlimmen Verdacht

Saarburg/Trier - Das hätte um ein Haar ein ganz übles Ende nehmen können! Am Dienstagnachmittag stürzte ein Junge an einer Haltestelle in Rheinland-Pfalz vor einen herannahenden Bus. Während Erleichterung über ein verhältnismäßig glimpfliches Ende herrschte, kam der Polizei im Nachgang ein schlimmer Verdacht.