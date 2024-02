Schüler (15) nimmt Getränk zu sich, kurz darauf liegt er im Rettungs-Hubschrauber

Landkreis Limburg-Weilburg - Ein schlechter Scherz hat am gestrigen Montag im mittelhessischen Weilmünster für den Einsatz eines Rettungshubschraubers gesorgt.

Da sich der Zustand des 15-Jährigen immer weiter verschlechterte, wurde schließlich ein Rettungshubschrauber gerufen. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

So hatte laut einem Sprecher der Polizei am Vormittag ein 17 Jahre alter Jugendlicher einem 15-jährigen Mitschüler in der gemeinsamen Schule im Mühlweg ein Getränk angeboten.

Was der Jüngere der beiden nicht wusste: Das Getränk war mit Drogen - die Polizei geht von Cannabis aus - versetzt.

Der 15-Jährige klagte wenig später über Unwohlsein. Als sich sein gesundheitlicher Zustand immer weiter verschlechterte, wurde der Jugendliche schließlich mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik in Gießen geflogen.

Dort habe sich der 15-Jährige dann glücklicherweise stabilisiert, sagte der Polizeisprecher.