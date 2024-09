Schüsse am Bahnhof? Polizei sperrt Bereich, Bahnbetrieb eingestellt

Geltendorf - Wegen des Verdachts, dass Schüsse auf eine Lokomotive abgefeuert wurden, ist ein Bahnhof im Landkreis Landsberg am Lech in der Nacht zum Donnerstag gesperrt worden.

Ein Lokführer und ein Zugbegleiter haben in der Donnerstagnacht mögliche Schüsse auf eine Lokomotive gemeldet. (Symbolbild) © Michael Matthey/dpa

Wie die Polizei bekannt gab, meldete der Lokführer eines Regionalexpresses in der Mittwochnacht gegen 22.30 Uhr "verdächtige Geräusche".

Sowohl er als auch ein Zugbegleiter hätten Einschläge im Bereich des Führerhauses festgestellt.

"Da nicht auszuschließen war, dass es sich hierbei um Schüsse handelt, rückte ein Großaufgebot an Polizeieinsatzkräften an", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Donnerstag mit.

"Der Bahnhof wurde großräumig abgesperrt und der Zugverkehr in der Zeit von 22.40 Uhr bis 3.40 Uhr des heutigen Tages eingestellt." Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen seien keine verdächtigen Personen festgestellt worden. Am Triebwagen seien mehrere Defekte festgestellt worden.

"Ob diese durch eine Schusswaffe verursacht wurden, ist Gegenstand der derzeit laufenden Spurensicherungsmaßnahmen."