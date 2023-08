Schüsse an jüdischer Schule: Polizei fasst Täter - Hass als Motiv?

Memphis/Tennessee (USA) - Ein bewaffneter Mann hat versucht, in eine Schule in Memphis einzudringen. Couragiertes und schnelles Handeln von Schulmitarbeitern sowie Polizei haben das verhindert. Dennoch kam es zu mehreren Schüssen.

Polizeiaufgebot vor der Margolin Hebrew Academy - einer jüdischen Schule in Memphis. © Screenshot/Facebook/Margolin Hebrew Academy

Wie CNN berichtete, haben Polizisten in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee einen Mann verhaftet, der mehrere Schüsse vor einer jüdischen Schule abgegeben haben soll.

Die Polizei sei am Montagmittag zur Margolin Hebrew Academy-Feinstone Yeshiva of the South gerufen worden, nachdem ein bewaffneter Mann versucht hatte, die Schule zu betreten.

Der Verdächtige sei beim Versuch, ins Schulhaus zu gelangen, auf einen Mitarbeiter gestoßen und daran gehindert worden. Daraufhin habe der Mann zwei Schüsse abgefeuert und sich vom Schulhaus entfernt.

Auf dem Weg zu seinem Fahrzeug, einem kastanienbraunen Dodge Ram Pickup, habe der Verdächtige zwei weitere Schüsse abgegeben und verließ das Schulgelände. Die Polizei von Memphis leitete umgehend die Fahndung ein.