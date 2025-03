02.03.2025 10:55 Schüsse auf 48-Jährigen in Braunschweig: Täter gefasst!

Ein Mann wird am Morgen in Braunschweig angeschossen. Das Opfer kommt verletzt in ein Krankenhaus.

Von Dierk Bullerdieck Braunschweig - Ein Mann ist von einem Unbekannten in einem Wohngebiet in Braunschweig (Niedersachsen) angeschossen worden. Die Spurensicherung war am Tatort im Einsatz. © Stefan Sobotta/dpa Er wurde am Samstagmorgen mit Schusswunden im Außenbereich eines Privatgrundstücks gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter flüchtete, konnte jedoch in der Nacht auf Sonntag in Halle (Sachsen-Anhalt) vorläufig festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um eine zielgerichtete Tat, sodass eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen werden könne, hieß es weiter. Zunächst wurde laut Polizei davon ausgegangen, dass der 48-Jährige lebensgefährlichen Verletzungen hat. Polizeimeldungen Mann durch Schuss in den Kopf schwer verletzt: Zwei Personen festgenommen Er wurde ins Klinikum gebracht. Nach ärztlicher Behandlung bestehe aber unterdessen keine Lebensgefahr mehr. Der Tatort wurde für die Arbeit der Spurensicherung abgesperrt. "Die polizeilichen Maßnahmen wurden unvermittelt durch ein erhöhtes Kräfteaufkommen aufgenommen und dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an", hieß es weiter. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Erstmeldung vom 1. März, 12.56 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 2. März, 10.55 Uhr.

