Schüsse auf Berliner Café: Sondereinheit BAO Ferrum ermittelt

Berlin - Schock in den frühen Morgenstunden in Berlin -Schöneberg: Unbekannte haben auf ein Café geschossen und sind anschließend geflüchtet.

In Berlin reißt die Serie von Angriffen auf Personen und Lokale mit Schusswaffen nicht ab. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Nach Angaben der Polizei soll es gegen 4.50 Uhr in der Potsdamer Straße Ecke Großgörschenstraße zu den Schüssen gekommen sein. Der Täter habe anschließend die Flucht ergriffen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie Beschädigungen an der Hausfassade fest. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Für die Spurensicherung musste die Großgörschenstraße zwischen Steinmetzstraße und Potsdamer Straße am Vormittag zeitweise gesperrt werden.

Der öffentliche Nahverkehr war von der Sperrung nicht betroffen.