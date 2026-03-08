Schüsse aus fahrendem Auto: Frau in Kelheim mit Gelkugel verletzt
Von Daniel Wieland
Kelheim - Es ist eine Szene, die an einen drittklassigen Action-Film erinnert: ein Drive-by-Shooting in einer niederbayerischen Kleinstadt.
Mit einer Druckluftwaffe und aus einem fahrenden Auto sollen drei Männer dabei in Kelheim auf Passanten geschossen haben.
Mindestens eine Frau sei von einer Gelkugel getroffen und leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.
Bei einer anschließenden Fahndung seien die Verdächtigen auch gefunden worden.
Die fragliche Druckluftwaffe konnte im Rahmen des Einsatzes ebenfalls sichergestellt werden.
Zwar wurden keine drei Männer geschnappt, aber zwei Beschuldigte: Gegen die 21-Jährige und einen 22-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, heißt es.
