Ehestreit endet mit SEK-Einsatz: Besoffener Mann hantiert mit Schusswaffe

Mühlhausen - Nach einer Schussabgabe in einem Wohnhaus in Mühlhausen haben Spezialkräften der Polizei einen 37-Jährigen festgenommen.

Die Einsatzkräfte brachten den betrunkenen Unruhestifter unter Kontrolle. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Der stark betrunkene Mann soll zuvor mit seiner Frau gestritten haben, wobei er mit einer Schusswaffe hantierte, wie die Polizei mitteilte.

Dabei habe sich ein Schuss gelöst. Die Frau verließ fluchtartig das Haus und verständigte die Polizei.

Als Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich den Angaben nach noch drei Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren im Gebäude.

Sie wurden von der Polizei in Sicherheit gebracht, bevor das Spezialeinsatzkommando zugriff.