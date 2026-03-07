Auf Klinik-Parkplatz im Erzgebirge: 43 Autos zerkratzt, 100.000 Euro Schaden

Wolkenstein - Auf dem Parkplatz einer Klinik in Wolkenstein ( Erzgebirge ) sind zahlreiche Autos zerkratzt worden.

In Wolkenstein wurde der Lack an 43 Autos zerkratzt. (Symbolbild) © 123RF/irontrybex

Wie die Polizei mitteilte, nutzten Unbekannte vermutlich die Nacht von Donnerstag zu Freitag und beschädigten 43 Fahrzeuge diverser Hersteller.

Bei den Autos wurden die Motorhauben und Türen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.