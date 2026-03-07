Auf Klinik-Parkplatz im Erzgebirge: 43 Autos zerkratzt, 100.000 Euro Schaden
Wolkenstein - Auf dem Parkplatz einer Klinik in Wolkenstein (Erzgebirge) sind zahlreiche Autos zerkratzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, nutzten Unbekannte vermutlich die Nacht von Donnerstag zu Freitag und beschädigten 43 Fahrzeuge diverser Hersteller.
Bei den Autos wurden die Motorhauben und Türen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.
Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.
Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen?
Unter der Telefonnummer 03735 6060 nimmt das Polizeirevier Marienberg sachdienliche Hinweise entgegen.
