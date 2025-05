Schüsse im eigenen Garten: Biker zielt auf 64-Jährigen, Spezialkommando greift zu

Pulheim - Nachdem ein 64-Jähriger in Pulheim bei Köln durch Schüsse verletzt worden ist , hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen (58) identifiziert. Der Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein Spezialeinsatzkommando nahm den 58-Jährigen fest. Der Verdächtige wird derzeit vernommen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft im Rhein-Erft-Kreis hatte sich der Pulheimer am vergangenen Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in seinem Garten aufgehalten, als der Tatverdächtige auf einem Motorrad angefahren kam und auf den 64-Jährigen geschossen habe.

Anschließend flüchtete der Biker, während der Pulheimer zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht wurde.

Bei den aufgenommenen Ermittlungen durch die Mordkommission der Kölner Kripo erhärtete sich dann der Tatverdacht gegen einen 58 Jahre alten Mann aus dem Rhein-Kreis Neuss, zu dem der Geschädigte eine Geschäftsbeziehung gepflegt haben soll.

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos nahmen den Verdächtigen in der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr an seiner Wohnanschrift in Rommerskirchen fest.

"Dort vollstreckten die Polizisten zusätzlich einen seitens der Staatsanwaltschaft Köln erwirkten richterlichen Durchsuchungsbeschluss", schilderte ein Polizeisprecher.