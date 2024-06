Schüsse im Fitnessstudio: Ein Mann verletzt, zwei Täter flüchtig

Polizeieinsatz in Dortmund: Im Eingang dieses McFITS wurde am Donnerstag ein Mann verletzt. © 7aktuell.de

"Die Fahndung läuft", erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag.

Doch was war eigentlich passiert? So sei ein Mann gegen 21.11 Uhr in einem McFIT auf der Eisenstraße in der Nordstadt niedergeschossen worden. Dabei wurde er verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, nachdem er Schüsse gehört hatte.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen sofort auf. Die beiden Täter – laut aktuellem Kenntnisstand sind es zwei – flohen nach der Bluttat mit einem silberfarbenen Auto.

Hintergründe und Motive sind bisher noch unklar.