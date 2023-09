Schüsse in Berliner Innenhof: SEK-Team überwältigt Pistolen-Mann

Berlin - Am Donnerstagabend rückte das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei nach Berlin-Pankow an und überwältigte einen 52-Jährigen, der zuvor offenbar auf eine Frau (20) geschossen hatte.

Kurz nach 18 Uhr soll der Mann in Prenzlauer Berg mit einem Luftdruckgewehr im Innenhof eines Wohngebäudes an der Prenzlauer Allee/Ecke Wichertstraße auf die 20-Jährige geschossen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten 52-Jährigen in ein Krankenhaus. © Morris Pudwell

Nachdem mehrerer Zeugen befragt wurden und das SEK alarmiert worden war, wurde die zwischenzeitlich lokalisierte Wohnung des mutmaßlichen Schützen in der vierten Etage gewaltsam geöffnet. Der Verdächtige konnte daraufhin überwältigt und festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte.

Dabei erlitt der 52-Jährige eine Platzwunde an der Stirn sowie eine Prellung an der Brust. Außerdem verlor er kurzzeitig das Bewusstsein. Rettungskräfte versorgten ihn in der Wohnung und brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei einer anschließenden Blutentnahme stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein vorläufiger Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp drei Promille an.

Nach der Behandlung wurde der 52-Jährige nach Hause entlassen, wo Einsatzkräfte die Waffe sowie die dazugehörige Munition beschlagnahmten.

Der Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.