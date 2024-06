Großeinsatz nach Schüssen in Hagen: Vier Menschen verletzt, einer schwebt in Lebensgefahr

Polizei und Rettungsdienst waren schnell am Ort des Geschehens zur Stelle. © Alex Talash/dpa

Nach ersten Informationen der Polizei sei an zwei Orten kurz nacheinander geschossen worden. Die Behörde bestätigte in einem Beitrag bei X, ehemals Twitter, dass zunächst in einer Wohnung in der Hochstraße im Stadtteil Eilpe Schüsse gefallen waren.

Der zweite Tatort sei ein nahegelegener Friseursalon gewesen sein. Beide Orte sollen circa 10 Minuten Fußweg trennen.

Die Polizei eilte mit einem Großaufgebot zum Ort des Geschehens und sperrte den Bereich großräumig ab.



Insgesamt sollen vier Personen verletzt worden sein – eine Person habe sogar lebensgefährliche Verletzungen erlitten, hieß es am Nachmittag vonseiten der Polizei. Laut Medienberichten war auch ein Rettungshubschrauber nach der Tat im Einsatz.