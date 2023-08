30.08.2023 13:21 Schüsse in Kassel: Polizei steht vor Rätsel und sucht eventuell verletzte Person

In der Mauerstraße in Kassel-Mitte, Ecke Lutherplatz, fielen am Dienstagnachmittag Schüsse - die Polizei ermittelt und sucht eine eventuell verletzte Person.

Von Florian Gürtler

Kassel - Schüsse im nordhessischen Kassel riefen am gestrigen Dienstagnachmittag die Polizei auf den Plan - doch die Beamten stehen vor einem Rätsel, denn die gesuchte Waffe scheint verschwunden! Zeugen werden ebenso gesucht wie eine womöglich verletzte unbekannte Person. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen antreffen, die Waffe ist jedoch verschwunden - wer kann den Beamten Hinweise geben? (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa Der Vorfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr in der Mauerstraße in Kassel-Mitte, Ecke Lutherplatz, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am heutigen Mittwoch mitteilte. Demnach alarmierte ein besorgter Passant über den Notruf die Beamten, weil ein Mann "mit einer Waffe auf ein Sammelplatz-Schild geschossen hatte", wie ein Sprecher erklärte. Wie der Zeuge weiter beobachtet habe, sei der Schütze danach von mehreren Personen überwältigt worden. Dabei sei dem Mann die Waffe, bei der es sich wahrscheinlich um eine Luftdruck-Pistole gehandelt haben soll, abgenommen worden. Im Anschluss flohen die unbekannten Angreifer mit der Pistole. Polizeimeldungen Unfall in Stendal: Frau wird von eigenem Auto erfasst! Nach der Alarmierung wurden umgehend mehrere Streifenwagen in die Mauerstraße entsandt. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Schützen in der Nähe des Tatortes antreffen, es handele sich dabei um einen 53-jährigen Mann aus Kassel, der bei der Festnahme betrunken gewesen sei. Ein Atem-Alkoholtest habe einen Wert von 1 Promille ergeben. Polizei in Kassel sucht verschwundene Softair-Pistole und eine womöglich verletzte Person Mehrere Streifenwagen wurden am Dienstagnachmittag in die Mauerstraße in Kassel-Mitte entsandt - ein Zeuge hatte zuvor Schüsse wahrgenommen und über den Notruf Alarm ausgelöst. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Der 53-Jährige habe gegenüber den Beamten zugegeben, "dass er zuvor mit einer Softair-Waffe geschossen hatte, die ihm dann von zwei unbekannten Männern weggenommen wurde", ergänzte der Polizeisprecher. Bei der Durchsuchung des Kasselers stießen die Polizisten auf eine Luftdruck-Kartusche. Auch seien verschossene Kunststoffkugeln sichergestellt worden. Nicht nur die nach wie vor verschwundene Waffe bereitet den Ermittlern Kopfzerbrechen. Nach Angaben von Zeugen soll auch eine bislang unbekannte Person durch einen der Schüsse aus der Softair-Pistole am Bein oder Unterkörper getroffen und möglicherweise verletzt worden sein. Polizeimeldungen Nach Feuer-Drama und Explosion in Garage: Ermittler gehen von dieser Ursache aus "Ob das mögliche Opfer einer der Männer war, die dem Schützen die Waffe wegnahmen, ist bisher ungeklärt", fügte der Sprecher hinzu. Gegen den 53-Jährigen werde nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Hierzu suchen die Beamten weitere Zeugen sowie insbesondere das eventuell verletzte Opfer. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter der Telefonnummer 05619100 entgegen.

Titelfoto: Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa