27.10.2024 14:07 Schüsse in Kölner Disco: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest!

Bei Schüssen in einer Diskothek in Köln ist ein Mann am Fuß getroffen und schwer verletzt worden. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter kurz darauf stellen.

Von Patrick Richter

Köln - In einer Kölner Disco auf dem Hohenzollernring sind am Sonntagmorgen Schüsse gefallen. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter kurze Zeit später festnehmen. Die Schüsse waren am Sonntagmorgen in einer Diskothek auf dem Hohenzollernring in Köln gefallen. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren mehrere Unbekannte gegen 4.30 Uhr in der Diskothek miteinander in Streit geraten. Einer der Männer soll dann eine scharfe Pistole vom Kaliber 22 gezogen und mehrere Schüsse abgegeben haben. Davon wurde ein völlig Unbeteiligter 31-Jähriger am Fuß getroffen, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe der Garderobe aufgehalten hatte. Das Opfer erlitt dadurch eine schwere Verletzung. Die alarmierten Beamten nahmen nach dem Vorfall umgehend die Verfolgung der mutmaßlichen Tatverdächtigen auf und wurden kurze Zeit später auch fündig. Polizeimeldungen Mit Blumenkübeln und Stühlen verprügelt: Massenschlägerei in Magdeburg! Auf der Opladener Straße in Köln-Höhenberg nahm die Polizei schließlich zwei 24- und 28-jährige Männer fest. Was Auslöser der Streiterei war und wie der Angreifer mit der scharfen Schusswaffe überhaupt in die Diskothek gelangen konnte, ist jetzt Teil der Ermittlungen. Mann durch Pistolen-Schuss in Köln am Fuß verletzt: Wer hat etwas beobachtet? Zu diesem Zweck wird nun auch nach Zeugen gesucht, die Angaben zum Geschehen in der Diskothek machen können. Hinweise nimmt die Kölner Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de

