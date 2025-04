Schüsse in Starnberg! Mann getroffen: Spezialkräfte nehmen Verdächtige in BaWü fest

In Starnberg sind am Mittwochabend in einer Tiefgarage Am Sonnenhof Schüsse gefallen. Ein Mann wurde verletzt. Die Polizei konnte Verdächtige festnehmen.

Von Benedikt Zinsmeister

Starnberg - Im oberbayerischen Starnberg ist ein 33-Jähriger am Mittwochabend bei einer Auseinandersetzung in einer Tiefgarage durch einen Schuss verletzt worden. Die mutmaßlichen Schützen wurden am Donnerstagvormittag durch Spezialkräfte der Polizei im benachbarten Baden-Württemberg festgenommen.



Die Polizei sucht nach der Festnahme in Waiblingen-Hohenacker nach Spuren. © 7aktuell.media Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wählte eine Anwohnerin am Mittwoch gegen 20 Uhr den Notruf, weil sie aus der privaten Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses "Am Sonnenhof" Schüsse gehört hatte. Als die Beamten wenig später am Tatort eintrafen, fanden sie Patronenhülsen und beschädigte Fahrzeuge vor. Kurz darauf erfuhren die Ermittler, dass sich ein 33-jähriger Deutscher in einem Münchner Krankenhaus zur Behandlung vorgestellt hatte. Er hatte eine Schussverletzung im Bein erlitten, die noch in der Nacht notfallmedizinisch versorgt werden musste. Polizeimeldungen Nach mehreren Einbrüchen im Harz: Polizei schnappt dreistes Diebesduo Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ergaben, dass eine Gruppe von mindestens vier Personen mit zwei Männern aus Baden-Württemberg in der Tiefgarage in Streit geraten war. "Im Verlauf dieser Auseinandersetzung waren bisherigen Erkenntnissen zufolge aus der Gruppe der beiden Männer heraus mehrere Schüsse mit einer Faustfeuerwaffe abgegeben worden", so die Ermittler.

Schüsse in Starnberg: Kripo gründet Ermittlungsgruppe "Sonnenhof"

Bereits am Tag nach der Tat konnte die Polizei die Verdächtigen ausfindig machen und festnehmen. © 7aktuell.media