07.10.2024 10:30 Schule nach Bombenalarm evakuiert! Weitere Drohungen aufgetaucht

Nach einer anonymen Bombendrohung per E-Mail an einer Schule in Ludwigslust mussten am Montagmorgen knapp 400 Schüler evakuiert werden.

Von Thies Jansen, Mila Martinez

Ludwigslust - Großeinsatz an der Regionalen Schule Peter Joseph Lenné in Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern)! Die Polizei prüft eine mögliche Gefährdungslage an der Schule. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Am Morgen war dort eine anonyme Bombendrohung per E-Mail eingegangen, wie die Polizei mitteilte. Das gesamte Schulgebäude wurde geräumt. Davon waren etwa 400 Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 betroffen. Sie wurden zwischenzeitlich in einer nahegelegenen Werkstatt untergebracht. Die Polizei schickte mehrere Streifenwagen, um zu überprüfen, was an der Bombendrohung dran war. Die Beamten durchkämmten die Schule, fanden aber keinen verdächtigen Gegenstand. Daher konnten das Schulgebäude gegen 9.10 Uhr freigegeben und der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Für etwa 400 Schüler begann der Schultag am Montag mit einem großen Polizeieinsatz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Vom gleichen Absender gingen in zwei weiteren Schulen in Ludwigslust ähnliche Drohungen ein. Auch hier werde nach der Überprüfung von keiner drohenden Gefahr ausgegangen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Erstmeldung: 8.50 Uhr. Aktualisiert: 10.30 Uhr.



Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa, Marijan Murat/dpa