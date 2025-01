Schuss auf Kinderzimmer-Fenster: Polizei sucht Zeugen nach Projektil-Fund

Köln - In der Silvesternacht ist auf ein Einfamilienhaus in Köln -Holweide mit einer scharfen Waffe geschossen worden. Das Projektil zerschlug ein Fenster und landete im Kinderzimmer.

Die Polizei wurde am Neujahrsmorgen zu einem Haus gerufen, auf das in der Nacht geschossen wurde. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag berichtete, hatte eine bislang noch unbekannte Person in der Nacht zu Neujahr mit der Waffe das Fenster sowie einen Rollladen an dem Haus in der Chemnitzer Straße beschädigt.

Aufgefallen war das dem Eigentümer erst am Morgen, als er im Kinderzimmer des Hauses die zerstörte Scheibe vorfand. Das Projektil fand er auf dem Fußboden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Da er das letzte Mal gegen 22 Uhr die noch heile Fensterscheibe gesehen hatte, können die Ermittler die Tat zeitlich eingrenzen.

Ob es sich bei der Schussabgabe um einen Zufallstreffer oder einen gezielten Angriff gehandelt hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch unklar.