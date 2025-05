Schuss in Offenbach? Großer Polizei-Einsatz, Beamte finden Patronenhülse

Offenbach am Main - In der Innenstadt fiel ein Schuss, mehrere Polizeistreifen rückten aus, doch der Fall stellt die Beamten vor Rätsel.

Nach der Alarmierung rückten mehrere Streifenwagen in die Offenbacher City aus, die Beamten fanden eine Patronenhülse. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst-dpa/Boris Roessler

Am Mittwochabend meldete sich eine Frau über den Notruf bei der Polizei. Die Zeugin hatte in der Frankfurter Straße auf Höhe der Hausnummer 17 in Offenbach am Main eine "etwa 20-köpfige Personengruppe" beobachtet, darunter eine Person, die "eine augenscheinliche Schusswaffe sichtbar mitgeführt" habe.

Zudem hörte die Zeugin einen lauten Knall, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen erklärte.

Nach der Alarmierung gegen 20.45 Uhr wurden umgehend mehrere Streifenwagen in die Offenbacher City entsandt.

Die Beamten suchten nach der Gruppe, jedoch ohne Erfolg. Lediglich eine etwa zehnköpfige Menschenansammlung wurde angetroffen, die aber mit dem Fall offenbar nichts zu tun hatte.

"Eine Waffe wurde bei ihnen nicht aufgefunden", ergänzte der Polizeisprecher. Allerdings entdeckten die Beamten eine frische Patronenhülse, jedoch von einer Platzpatrone, wie sie für Schreckschusswaffen benutzt werden.