28.02.2024 11:52 Schussbereite Waffe mit vollem Magazin aus Audi gehalten: Polizei stellte fünf junge Männer

Polizisten in Zivil haben am Dienstagabend in Apolda (Weimarer Land) eine interessante und zugleich gefährliche Entdeckung gemacht.

Von Christian Rüdiger

Apolda - Polizisten in Zivil haben am Dienstagabend in Apolda (Weimarer Land) eine interessante und zugleich gefährliche Entdeckung gemacht. Die zivilen Polizisten waren am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr auf die beiden Audis aufmerksam geworden. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa Die Beamten hatten bemerkt, wie aus einem Audi am Heideberg ein Gegenstand gehalten wurde. Den Angaben nach soll es sich hierbei offenbar um eine Waffe gehandelt haben, weil ein lauter Knall zu hören war. Die Polizisten stoppten daraufhin das Fahrzeug sowie einen weiteren Audi und kontrollierten die Autos. Bei den Fahrern und Insassen handelte es sich um fünf Bulgaren im Alter zwischen 16 und 21 Jahren. Einer der jungen Männer versuchte sich vor der Kontrolle noch schnell der Waffe zu entledigen und versteckte diese unter dem Hinterrad eines vor Ort geparkten Autos. Polizeimeldungen 29-Jährige schwebt nach Attacke in Lebensgefahr: Ehemann in U-Haft! Die Beamten konnten das Gewehr jedoch finden. Laut Polizei handelte es sich um eine schussbereite Gasdruckpistole mit einer Patrone im Lauf sowie einem vollen Magazin. Die Waffe wurde beschlagnahmt und entsprechende Strafanzeigen gegen die Beteiligten erstattet.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa