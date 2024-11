21.11.2024 12:51 Schwarzfahrer (20) wird erwischt - dann flippt er komplett aus

In Halle wurde am Mittwochnachmittag ein Mann mit aufs Polizeirevier genommen, dort fing er wenig später an zu randalieren.

Von Lisa Marie Peisker

Halle (Saale) - Weil ein 20-Jähriger am Mittwochnachmittag ohne gültigen Fahrschein unterwegs war und sich auch nicht ausweisen konnte, rief die Deutsche Bahn die Polizei. Wenig später rastete der Mann komplett aus. Die Polizei erwartete den Mann am Hauptbahnhof Halle. (Archivbild) © dpa/Sven Hoppe Der Schwarzfahrer saß im Zug von Nürnberg nach Halle. Am Ankunftsort angekommen, nahmen ihn dann gegen 16 Uhr auch schon die Beamten in Empfang. Weil die Identität des 20-Jährigen auf dem Hauptbahnhof nicht geklärt werden konnte, musste er mit aufs Revier gehen. Nach einem Blick ins System konnte geklärt werden, wer er war. Polizeimeldungen Polizei findet schwer verletzten Mann in Leipzig: Wenig später stirbt er Unterdessen wurde der Libanese immer aggressiver. "Im Gewahrsamsbereich versuchte er, sich mehrfach selbst zu verletzen, spuckte und biss ein Loch in die Matratze", informierte die Bundespolizei. Doch damit nicht genug, ging er kurz darauf auch auf die Beamten los, versuchte, sie zu treten und zu bespucken. Um ihn unter Kontrolle zu bekommen, fesselte die Polizei den Mann und legte ihm eine Spuckschutzhaube an. "Außerdem wurde zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes der Rettungsdienst gerufen", hieß es weiter. Durch sein Verhalten kassierte er gleich mehrere Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

