Schwarzfahrer fliegt auf und geht mit Pfefferspray auf Kontrolleur los

St. Georgen - Im Zug brannten ihm die Sicherungen durch! Ein mutmaßlicher Schwarzfahrer hat einem Fahrkartenkontrolleur in einem Zug in Südbaden Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Erst bei sich zu Hause klickten schließlich die Handschellen.

Wer kein gültiges Bahnticket vorweisen kann, muss mit einem Bußgeld rechnen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wer ohne gültiges Fahrticket unterwegs ist, begeht eine Straftat. Wer dann auch noch Pfefferspray gegen Zugbegleiter einsetzt, ist ein heißer Kandidat für die Polizeiwache.

So geschehen im südbadischen St. Georgen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dort wollte am Dienstagnachmittag ein 26-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem gefälschten Ticket reisen. Als dieser von einem Kontrolleur auf die Unregelmäßigkeit seines Fahrscheins hingewiesen worden war, attackierte dieser den Ordnungshüter unvermittelt mit einem Pfefferspray.

Bei dem hinterhältigen Angriff wurden laut Polizeiangaben der Kontrolleur sowie zwei weitere Mitreisende verletzt. Alle Geschädigten mussten ärztlich betreut werden.

Der Täter habe danach am Bahnhof St. Georgen die Flucht ergriffen. Die Polizei schnappe den jungen Mann dennoch: Er wurde später an seiner Wohnung festgenommen, wie es in der Mitteilung hieß.