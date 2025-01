Schwarzfahrer schießt auf Fahrkarten-Kontrolleure: 38-Jähriger in U-Haft

Nürnberg - Ein 38 Jahre alter Mann sitzt nach einem Angriff auf Fahrkarten-Kontrolleure mit einer Schusswaffe in Untersuchungshaft.

Als die Fahrkarten-Kontrolleure die Personalien des Schwarzfahrers feststellen wollten, rastete dieser aus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Fahrausweisprüfer der Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) bereits am Neujahrstag, gegen 21.20 Uhr, in der U1 in Richtung Fürth Hardhöhe einen Mann.

Da dieser keine gültige Fahrkarte hatte, stiegen die Kontrolleure am nächsten U-Bahnhof Stadtgrenze mit ihm aus, um seine Personalien aufzunehmen.

"Hierauf reagierte der Mann aggressiv und begann, die Kontrolleure am Bahnsteig zunächst verbal zu bedrohen", so die Polizei.

Plötzlich zog der Mann eine Schusswaffe und schoss mehrmals in Richtung der Fahrausweisprüfer.

Zwei VAG-Mitarbeiter im Alter von 32 und 47 Jahren wurden dabei getroffen. Einer erlitt unter anderem Verletzungen im Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter.