Schwarzfahrer würgt am Boden liegenden Schaffner in Fernzug: Mitreisende greifen ein

Magdeburg - Zwischenfall in einem Intercity-Express (ICE) von Berlin nach Köln. Ein 26-Jähriger sorgte für Ärger und rastete aus. In Magdeburg war für ihn Endstation.

Der Vorfall ereignete sich in einem Intercity-Express von Berlin nach Köln. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Die Bundespolizei wurde in der Nacht auf Donnerstag zum Bahnsteig 8 des Magdeburger Hauptbahnhofs gerufen. Dort warteten die Beamten auf besagten jungen Mann.

Zuvor sei der 26-Jährige während der Fahrt von einem Zugbegleiter angesprochen worden - er sollte sein Ticket vorzeigen. Weil er keins dabei hatte, kam es zum Streit.

Dabei habe der 26-Jährige den Schaffner unter der Gürtellinie beleidigt, es bauschte sich eine Rangelei zwischen beiden Männern auf.

Der Bahnmitarbeiter (58) stürzte und fiel in eine Vierer-Sitzgruppe. Am Boden liegend sei er dann vom aggressiven Schwarzfahrer gewürgt worden.

Mitreisende griffen schließlich ein und fixierten den 26-Jährigen, bis der ICE mit 25 Minuten Verspätung gegen 1.46 Uhr am Bahnhof ankam.