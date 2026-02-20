Mit 0,45 Promille: 12-Jähriger rammt mit Papas Auto mehrere Fahrzeuge

Heide - Ein betrunkener 12-Jähriger hat bei einer Spritztour mit dem Auto seines Vaters in Heide (Kreis Dithmarschen) mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Kind in der Nacht zunächst mit dem Wagen gegen einen Transporter. Beim Zurücksetzen wurden zudem ein Auto sowie ein weiterer Transporter beschädigt.

Ein Atemalkoholtest bei dem Jungen ergab 0,45 Promille, wie es hieß.

Zeugen beobachteten, wie nach dem Zusammenstoß drei Kinder von der Unfallstelle wegliefen.

Die Ermittlungen ergaben den Angaben nach, dass ein 12-jähriger Junge am Steuer saß. Er gestand, das Fahrzeug seines Vaters gefahren zu haben.

Im Wagen befanden sich laut Polizei zwei Mitfahrer im Alter von 14 und 15 Jahren.