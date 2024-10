18.10.2024 13:24 Schweinerei am Florapark: Polizei nimmt borstige Ausreißer "in Gewahrsam"

In Magdeburg wurde am Freitag die Polizei in den Stadtteil Olvenstedt gerufen. Dort wurden drei ausgerissene Schweine festgestellt und kurzzeitig eingefangen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am heutigen Freitagmorgen sorgten drei Schweine für einen Polizeieinsatz im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt. Drei Schweine sorgten am Freitag für einen Einsatz der Polizei in Magdeburg. © Polizeirevier Magdeburg Gegen 9 Uhr sei das Borstenvieh seelenruhig im Bereich des Floraparks aufgefunden worden. Dort erkundete es friedlich und unbehelligt die Gegend, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Offenbar waren die Tiere entlaufen. Tierfreunde machten sich daraufhin Sorgen um das Wohl der Schweinchen und die möglichen Gefahren durch den angrenzenden Straßenverkehr. Sie alarmierten daraufhin die Polizei. Die Besatzung eines Streifenwagens machte sich kurzerhand auf den Weg. Sie konnte die Schweine feststellen und "in Gewahrsam" nehmen. Wenig später sei auch der Tierhalter dazugekommen. Die drei schweinischen Ausreißer wurden direkt wieder freigelassen und ihm übergeben.

Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg