Frau läuft auf "lautstarke" Jugendliche zu - Plötzlich trifft sie ein Schuss

Euskirchen - Am vergangenen Wochenende ist eine 57-jährige Passantin in Euskirchen auf offener Straße mutmaßlich durch einen Schuss aus einer Schreckschusspistole verletzt worden. Jetzt fahndet die Polizei nach zwei Jugendlichen.

Alles in Kürze

Die Polizei fahndete kurz nach dem Vorfall nach den beiden Teenagern, konnte sie aber nicht mehr antreffen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Die 57-Jährige war am Samstagabend (2. August) gemeinsam mit einem Zeugen fußläufig in Richtung der Euskirchener Innenstadt unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete.

Gegen 18.15 Uhr kamen den beiden dann zwei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren entgegen, die durch ihr lautstarkes Verhalten aufgefallen seien - als einer der beiden plötzlich eine Schreckschusspistole gezückt und in Richtung der Frau gefeuert haben soll!

Die Passantin wurde in der Kniekehle getroffen und erlitt eine Verletzung, woraufhin sich die Jugendlichen in Richtung der Spiegelstraße davonmachten.

Die alarmierte Polizei fahndete nach dem jungen Duo, konnte die verdächtigen Teenager aber nicht mehr antreffen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.