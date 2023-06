23.06.2023 10:48 Schwere Kopfverletzung: 41-jähriger Mann in Offenbach mit Brechstange attackiert

In der Hermann-Steinhäuser-Straße in Offenbach am Main kam es am Freitagmorgen zu einer brutalen Attacke: Ein Mann wurde mit einer Brechstange schwer verletzt!

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Nach einer brutalen Attacke am heutigen Freitagmorgen fahndet die Polizei in Offenbach am Main intensiv nach dem Täter. Ein 41 Jahre alter Mann wurde am frühen Freitagmorgen in Offenbach mit einer Brechstange angegriffen und schwer verletzt - die Polizei ermittelt und sucht den Täter. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Andreas Arnold/dpa Der Angriff ereignete sich gegen 5.35 Uhr in der Hermann-Steinhäuser-Straße in der Offenbacher City unweit des Mainufers, wie das zuständige Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte. Demnach sei das Opfer, ein 41 Jahre alter Mann, in Höhe der Hausnummer 30 von dem noch unbekannten Täter mit einer Brechstange attackiert worden. Dabei wurde der 41-Jährige schwer am Kopf verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den Mann und brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Polizeimeldungen Haben die nen Vogel? Geschützter Falke von Familie auf Kleinanzeigen angeboten! Die Polizei nahm unterdessen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf und sucht nach dem Angreifer. Zu dem unbekannten Täter liegt diese Beschreibung vor:

etwa 35 bis 40 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

Glatze

von kräftiger Statur Ferner ist bekannt, dass der Angreifer eine graue Jacke und eine lange Jeanshose trug. Er floh nach der Attacke vom Tatort. Angriff mit Brechstange in der Hermann-Steinhäuser-Straße in Offenbach: Polizei sucht Zeugen "Die Tathintergründe sind noch weitgehend unklar, allerdings liegen den Beamten bereits erste Hinweise auf den Täter vor und dass sich die beiden Männer offenbar kennen", fügte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen noch hinzu. Weitere Details zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen wurden nicht mitgeteilt. So ist etwa unklar, ob der 41-Jährige in dem Haus Nummer 30 in der Hermann-Steinhäuser-Straße wohnt oder ob er aus einem anderen Grund in der Straße unterwegs war. Auch ist nicht bekannt, von welcher Art die mutmaßliche Bekanntschaft zwischen dem Opfer und dem Täter sein soll. Die Ermittler bittet etwaige Zeugen der Attacke in der Hermann-Steinhäuser-Straße dringend darum, sich unter der Telefonnummer 06980985100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

Titelfoto: Montage: Nicolas Armer/dpa, Andreas Arnold/dpa