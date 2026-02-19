Dreister "Schock-Anruf": NRW-Milliardär verliert Millionen-Vermögen

Düsseldorf - Ein Milliardär aus NRW ist nach einem sogenannten "Schock-Anruf" um mehrere Millionen Euro betrogen worden.

Nach einem "Schock-Anruf" übergab der Milliardär in Düsseldorf Schmuck, Gold und Bargeld - ein Schaden in Millionenhöhe. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Ermittlerkreise bestätigten der dpa einen entsprechenden Bericht bei "bild.de". Die zuständige Polizeibehörde spricht lediglich von einer "sehr hohen Schadenssumme". Eine Ermittlungskommission sei eingerichtet worden.

"Die unbekannten Täter nutzten einen sogenannten Schock-Anruf als Masche", sagte ein Polizeisprecher der dpa.

"Sie gaben vor, dass die Tochter ihres Opfers einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Dabei sei eine schwangere Frau verunglückt, bei der es sich zudem um die Tochter eines serbischen Diplomaten gehandelt haben soll."

Um den Forderungen des Diplomaten gerecht zu werden, benötige man Geld oder Wertgegenstände, so die Trickbetrüger.