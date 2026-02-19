Dreister "Schock-Anruf": NRW-Milliardär verliert Millionen-Vermögen
Von Oliver Auster
Düsseldorf - Ein Milliardär aus NRW ist nach einem sogenannten "Schock-Anruf" um mehrere Millionen Euro betrogen worden.
Ermittlerkreise bestätigten der dpa einen entsprechenden Bericht bei "bild.de". Die zuständige Polizeibehörde spricht lediglich von einer "sehr hohen Schadenssumme". Eine Ermittlungskommission sei eingerichtet worden.
"Die unbekannten Täter nutzten einen sogenannten Schock-Anruf als Masche", sagte ein Polizeisprecher der dpa.
"Sie gaben vor, dass die Tochter ihres Opfers einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Dabei sei eine schwangere Frau verunglückt, bei der es sich zudem um die Tochter eines serbischen Diplomaten gehandelt haben soll."
Um den Forderungen des Diplomaten gerecht zu werden, benötige man Geld oder Wertgegenstände, so die Trickbetrüger.
"Im Folgenden kam es zu zwei Übergabesituationen zu denen wir, mit Hinweis auf das laufende Ermittlungsverfahren, keine Hintergründe nennen können", so der Sprecher: "Erbeutet wurden dabei Schmuck, Uhren, Bargeld und Gold."
Die Kriminalpolizei habe eine Ermittlungskommission eingerichtet, sagte der Sprecher. "Die Beamten stehen in regelmäßigem Austausch mit dem Opfer und dessen Familie. Es liegen einige Ermittlungsansätze vor, die zum Teil bereits abgearbeitet wurden und zum Teil noch in Bearbeitung sind."
Titelfoto: Jan Woitas/dpa