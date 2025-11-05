Schwerer Raub auf Rollstuhlfahrer - Stunden später klopft 16-Jähriger bei Polizei an

Baden-Baden - Ein Rollstuhlfahrer wurde am Dienstag Opfer eines schweren Raubes in einem Parkhaus in Baden-Baden.

Ein Jugendlicher stellte sich überraschend der Polizei in Baden-Baden. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Nur wenige Stunden nach der Tat in der Lichtentaler Straße meldete sich der mutmaßliche Täter überraschend bei der Polizei. Der 16-Jährige soll den Rollstuhlfahrer gegen 12.30 Uhr mit einem Messer gedroht und seine Umhängetasche entrissen haben.

Der Jugendliche konnte am Dienstagabend von Zeugen beschrieben werden. Sein Gesicht soll er mit einem Tuch maskiert haben. Die Polizei hatte um Hinweise gebeten.

"Der Beschuldigte zeigte sich dabei kooperativ und legte offen, wo das Diebesgut sowie die Tatmittel versteckt waren", teilten die Ermittler am Mittwochmorgen mit. In der Tasche sollen sich Bargeld, Ausweisdokumente, Bankkarten und ein Handy befunden haben.

