Ertappt: Mann mit frisiertem E-Roller unterwegs

Gräfenroda (Ilm-Kreis) - Am Dienstagnachmittag war ein Mann am Gräfenrodaer Bahnhof mit seinem E-Roller auf einem Bahnsteig unterwegs und stieg in eine Regionalbahn . Darin befanden sich Bundespolizisten , die den 39-Jährigen aufgriffen.

Am Dienstagnachmittag war ein Mann am Gräfenrodaer Bahnhof mit seinem E-Roller auf einem Bahnsteig unterwegs. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Nachdem die Streife den Mann aus dem Zug heraus bereits beobachtet hatte, wiesen sie ihn auf die Hausordnung und das sichere Verhalten an Bahnhöfen hin.

Außerdem besaß der 39-Jährige keinen Versicherungsschutz für seinen Roller. Als die Beamten seine Identität überprüften, stellte sich heraus, dass die Thüringer Justiz gegen ihn einen Pfändungsbeschluss wegen einer Strafe gegen ihn erlassen hatte.

Aus diesem Grund wurde der E-Roller als Ersatz für den offenen Betrag gepfändet, da der Mann kein Geld bei sich hatte oder besorgen konnte.