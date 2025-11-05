Drogenfund im Erzgebirge: 44-Jähriger festgenommen

Oelsnitz/Erzgeb. - In Oelsnitz ( Erzgebirge ) ist ein 44-Jähriger nach einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen worden. Grund war eine größere Menge an Drogen, die die Polizei fand.

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein Kokaingemisch und auch Methamphetamin. © Bildmontage: Polizei

Einsatzkräfte durchsuchten am Montag mit einem Rauschgiftsuchhund die Wohnung des 44-jährigen Tatverdächtigen in Oelsnitz.

"Bei ihm fanden die Beamten deutlich mehr als ein halbes Kilogramm Drogen: nach erster Einschätzung handelt es sich dabei um mehr als 400 Gramm Methamphetamin sowie knapp 300 Gramm Kokaingemisch als auch etwas Cannabis", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Betäubungsmittel haben einen Straßenverkaufswert von schätzungsweise 45.000 Euro.

Der Deutsche wurde daraufhin festgenommen.