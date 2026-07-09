Schwerer Unfall auf Bundesstraße: Junge Mopedfahrerin (17) kracht in Pick-up

Saalfeld/Saale - Auf der Bundesstraße 281 zwischen Schmiedefeld und Reichmannsdorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurde am Mittwoch eine junge Mopedfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt.

Die 17-jährige Mopedfahrerin hatte sich bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto) © dpa/Jens Büttner

Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer eines Pick-ups auf Höhe der Einfahrt zur Agrargenossenschaft "Schmiedefelder Alm" nach links abbiegen. Aus diesem Grund hatte der 38-Jährige seine Geschwindigkeit verringert.

Eine hinter ihm fahrende 17-Jährige hatte das Abbiegemanöver offenbar zu spät bemerkt und war auf das Auto aufgefahren.

Durch den Zusammenprall wurde die Jugendliche schwer verletzt. Den Angaben nach soll sie aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten haben.