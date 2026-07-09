Auto kracht frontal in Motorrad: Frau mit Helikopter in Klinik geflogen

Markt Erlbach - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad ist am Montagmorgen im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim eine Frau schwer verletzt worden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Staatsstraße ist am Donnerstagmorgen eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. © NEWS5 / Kevin Weddig

Der Unfall ereignete sich gegen 7.04 Uhr auf einer Staatsstraße zwischen Markt Erlbach und Neustadt Aisch.

Nach aktuellen Erkenntnissen übersah ein Autofahrer beim Abbiegen das Motorrad. Dadurch kam es zur Kollision, die Frau wurde in einen Straßengraben geschleudert und schwer verletzt.

Wie der Pressedienst "News5" von vor Ort berichtet, soll es sich bei den beiden Beteiligten um eine 65 Jahre alte Bikerin und einen 31-jährigen Unfallgegner handeln.

"Die Verletzten wurden vom Bayerischen Roten Kreuz versorgt und die verletzte Motorradfahrerin wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen", so Rainer Weiskirchen, Pressesprecher der Feuerwehr im Landkreis.

Laut bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau schwer verletzt, der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon.