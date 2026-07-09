Umstände unklar: Familienhund beißt vierjähriges Kind tot
Von Jana Kieseyer, Tamina Porada
Osternienburger Land/OT Drosa - Eine Vierjährige ist in der Gemeinde Osternienburger Land in Sachsen-Anhalt mehrmals von einem Hund gebissen worden und gestorben.
Der sofort hinzugezogene Notarzt habe vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen können, teilte die Polizei mit.
Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Ortschaft Drosa.
Am Donnerstagmorgen veröffentlichte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau zusammen mit der Staatsanwaltschaft weitere Details.
Demnach hatte das Mädchen in der Wohnung mit dem familieneigenen Hund gespielt, als dieser sie angriff. Mehrere anwesende Personen hätten wohl noch versucht Kind und Hund voneinander zu trennen.
Trotzdem wurde die Vierjährige schwer verletzt und verstarb noch an Ort und Stelle.
Laut Informationen der "BILD" soll es sich bei dem Hund um einen Pitbull-Rüden handeln. Halterin soll demnach die Mutter des Kindes sein. In einer Pressemitteilung der Polizei wurde der Hund als "augenscheinlich American Stafford" bezeichnet. Mit Unterstützung eines Tierarztes wurde er in ein Tierheim gebracht.
Es wird gegen die Mutter und einen Bekannten ermittelt
Es ist immer noch unklar, was der Auslöser für den Angriff war. Die Untersuchungen dazu laufen. Außerdem wird gegen die 32-jährige Mutter und einen 30-jährigen Bekannten wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.
Notfallseelsorger kümmerten sich laut Polizei um die Mutter des Kindes. Beamte der Polizei seien von einem Kriseninterventionsteam betreut worden.
Innerhalb weniger Wochen beklagt die Gemeinde damit das zweite tote Kind. Anfang Juni verstarb im Osternienburger Land eine Sechsjährige, nachdem der Lebensgefährte ihrer Mutter sie zuvor lebensgefährlich verletzt hatte.
Erstmeldung von 7.12 Uhr, aktualisiert um 9.20 Uhr.
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