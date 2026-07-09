Umstände unklar: Familienhund beißt vierjähriges Kind tot

Osternienburger Land/OT Drosa - Eine Vierjährige ist in der Gemeinde Osternienburger Land in Sachsen-Anhalt mehrmals von einem Hund gebissen worden und gestorben.

Bei dem Hund soll es sich um einen Pitbull oder einen American Stafford handeln. (Symbolbild) © 123rf/chaivit

Der sofort hinzugezogene Notarzt habe vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen können, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Ortschaft Drosa.

Am Donnerstagmorgen veröffentlichte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau zusammen mit der Staatsanwaltschaft weitere Details.

Demnach hatte das Mädchen in der Wohnung mit dem familieneigenen Hund gespielt, als dieser sie angriff. Mehrere anwesende Personen hätten wohl noch versucht Kind und Hund voneinander zu trennen.

Trotzdem wurde die Vierjährige schwer verletzt und verstarb noch an Ort und Stelle.

Laut Informationen der "BILD" soll es sich bei dem Hund um einen Pitbull-Rüden handeln. Halterin soll demnach die Mutter des Kindes sein. In einer Pressemitteilung der Polizei wurde der Hund als "augenscheinlich American Stafford" bezeichnet. Mit Unterstützung eines Tierarztes wurde er in ein Tierheim gebracht.