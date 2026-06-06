Schwerer Unfall in Frankfurt: Radfahrer gerät unter Straßenbahn

Frankfurt am Main - Schlimmer Unfall in Frankfurt ! Am späten Freitagabend kam es im Stadtteil Niederrad zu einer folgenschweren Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer.

Mit schwerem Gerät musste die Straßenbahn hochgestemmt werden, um so den Radfahrer zu befreien. © 5VISION.NEWS

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 38 Jahre alter Fahrer der Straßenbahn (Linie 21) gegen 23.15 Uhr auf der Deutschordenstraße unterwegs. Er fuhr aus Richtung Sandhofstraße kommend in Richtung Holzhecke.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer die Deutschordenstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich der Ampel an der Ecke Deutschordenstraße/Holzhecke kam es schließlich zur Kollision zwischen der Straßenbahn und dem Radfahrer.

Der 41-Jährige geriet dabei unter die Bahn, wurde kurzzeitig mitgeschleift und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die Polizei sperrte die Unfallstelle großräumig ab. Zudem wurde ein Gutachter hinzugezogen, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Wie es zu dem schweren Zusammenstoß kommen konnte, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.