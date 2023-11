Schwerwiegende Folgen: Lastwagen bleibt mit Kran an B54-Brücke hängen

Taunusstein - Am Montag kam es im südhessischen Taunusstein zu einem kuriosen wie folgenschweren Unfall eines Spezial-Lastwagens mit Kranaufbau.

Allerdings wurde die Brücke so stark beschädigt, dass der Streckenabschnitt für alle weiteren Verkehrsteilnehmer gesperrt werden musste. Ein Statiker solle zudem den Übergang der B54 begutachten und etwaige Folgeschäden ausschließen. Auch für Fußgänger wurde die Brücke vorerst gesperrt.

Weil er den Kran seines Lastwagens nicht richtig eingefahren hatte, blieb dieser beim Durchfahren der dortigen Unterführung der Aartalbahn hängen und riss in der Folge komplett ab.

Eine Spezialfirma sowie die Straßenmeisterei wurden im Anschluss mit den Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten beauftragt. Der Lastwagen sowie der dazugehörige Kran konnten von einem Abschleppdienst geborgen und von der Unfallstelle entfernt werden.

Die Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen dauerten noch bis in die Mitternacht an. Außerdem wurde per Rundfunk vor dem Unfallbereich gewarnt, den man möglichst weiträumig umfahren sollte.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.