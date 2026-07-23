Schwule mit Feuerlöscher besprüht: Polizei durchsucht fünf Tatverdächtige

Asperg/Kornwestheim/Pfedelbach - Die Stuttgarter Polizei hat fünf Wohnobjekte durchsucht, nachdem es mehrere Attacken auf Männer der Cruising-Szene gegeben hatte.

Die Polizei durchsuchte fünf Wohnobjekte und sicherte Beweise. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Am Mittwochmorgen durchsuchten Polizisten des Staatsschutzes die Wohnungen von fünf Männern im Alter zwischen 20 und 45 Jahren, die im Verdacht stehen, mutmaßliche Angehörige der Cruising-Szene in Degerloch und an zwei Autobahnparkplätzen entlang der A81 aufgesucht und verletzt zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zwischen Juni 2025 und April 2026 sollen die Verdächtigen mit Quads Autobahnparkplätze, auf denen sich die Cruising-Szene für spontane Sexualkontakte trifft, angefahren haben und Männer mutmaßlich wegen ihrer sexuellen Orientierung mit Feuerlöschern besprüht und geschlagen haben.

Zehn Männer erlitten Hämatome und Atemwegsreitzungen.

Vier der Tatverdächtigen wurden bei den Durchsuchungen angetroffen. Beweismittel wurden sichergestellt und werden ausgewertet. Die Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen auf freien Fuß gesetzt.