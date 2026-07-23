Spektakulärer Raub: Mercedes kracht in Juweliergeschäft, Fluchtwagen im Straßengraben entdeckt

Pressath - Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz sorgt ein spektakulärer Raub in einem Juweliergeschäft für Aufsehen. Die Einbrecher sind dabei mit einem Mercedes-Benz in das Gebäude gefahren.

Die Juwelendiebe sind mit einem gestohlenen Mercedes-Benz in das Geschäft gekracht und nach dem Raub geflohen. © NEWS5 / Jürgen Masching

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.45 Uhr in der Eschenbacher Straße in Pressath.

Welchen Wert der erbeutete Schmuck und die gestohlenen Gegenstände haben, konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Nach bisherigen Informationen stiegen die unbekannten Täter anschließend in ein zweites Auto und fuhren davon.

"Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen Škoda Octavia", teilten die Beamten mit.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der besagte Škoda im Straßengraben im Bereich der Bundesstraße 299 entdeckt.