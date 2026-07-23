Spektakulärer Raub: Mercedes kracht in Juweliergeschäft, Fluchtwagen im Straßengraben entdeckt
Pressath - Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz sorgt ein spektakulärer Raub in einem Juweliergeschäft für Aufsehen. Die Einbrecher sind dabei mit einem Mercedes-Benz in das Gebäude gefahren.
Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.45 Uhr in der Eschenbacher Straße in Pressath.
Welchen Wert der erbeutete Schmuck und die gestohlenen Gegenstände haben, konnte bislang noch nicht beziffert werden.
Nach bisherigen Informationen stiegen die unbekannten Täter anschließend in ein zweites Auto und fuhren davon.
"Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen Škoda Octavia", teilten die Beamten mit.
Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der besagte Škoda im Straßengraben im Bereich der Bundesstraße 299 entdeckt.
Täter verwenden gestohlene Autos mit falschen Kennzeichen
Von den Einbrechern fehlte allerdings jede Spur. Sie setzten offenbar ihre Flucht zu Fuß fort. Möglicherweise war aber auch mindestens ein drittes Fahrzeug im Spiel. Bislang konnten die Täter trotz Großfahndung noch nicht ermittelt werden.
Die Kriminalpolizeiinspektion hat sich in die Untersuchungen eingeschaltet. Soweit bislang bekannt ist, wurden die beiden Autos in Oberfranken gestohlen und mit ebenfalls gestohlenen Kennzeichen ausgestattet. Die Ermittler hoffen nun auf mögliche Zeugen, die bei der Aufklärung helfen können.
Wer "im Bereich der Eschenbacher Straße in Pressath oder im Bereich der Auffahrt zur B299 in der Grafenwöhrer Straße" verdächtige Beobachtungen gemacht, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.
Titelfoto: NEWS5 / Jürgen Masching