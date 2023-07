Seat-Fahrer brettert auf der Flucht über drei rote Ampeln, dann wird er von Hund geschnappt

Der 22-Jährige ignorierte bei seiner Flucht vor der Polizei drei rote Ampeln. (Symbolbild) © 123RF/valerianic

Der Vierbeiner stellte den 22-Jährigen, der offenbar alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war, in einem Gebüsch, wie die Beamten mitteilten.

Zuvor hatte sich der junge Mann in Düsseldorf eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. So wollten die Streifenbeamten den Fahrer am heutigen Sonntag um kurz vor drei Uhr im Bereich der Mühlenstraße kontrollieren, als dieser gerade an einer roten Ampel wartete.

Bevor die Beamten den 22-Jährigen jedoch ansprechen konnte, wurde es grün und der Fahrer trat zügig aufs Gas. Weil er offensichtlich vor der Kontrolle flüchten wollte, nahmen die Streifenpolizisten die Verfolgung auf.

Der Seat-Fahrer überholte einen Linienbus von rechts über einen Fahrradweg, passierte ohne zu bremsen drei rote Ampeln und hielt schließlich in der Lanker Straße an, um seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Sofort leiteten die Ermittler eine Fahndung nach ihm ein, wobei auch der Hund zum Einsatz und dem 22-Jährigen auf die Schliche kam.