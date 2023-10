Security-Mitarbeiter brutal attackiert! Täter auf freiem Fuß

Neumünster - Verstörende Bilder! Bereits am 7. Oktober ist ein Security-Mitarbeiter in einem Einkaufszentrum in Neumünster ( Schleswig-Holstein ) von mehreren Personen attackiert und schwer verletzt worden.

Am 7. Oktober ist ein Security-Mitarbeiter in der Holstengalerie in Neumünster brutal attackiert worden. © Screenshot: X/sidewinder0977

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, kam es an dem besagten Tag gegen 16.12 Uhr in der Holstengalerie zu dem dramatischen Vorfall.

Demnach wird gegen fünf Personen ermittelt, die allerdings nicht alle in gleicher Weise an dem Angriff beteiligt gewesen sein sollen. So wurde der 46-jährige Security-Mitarbeiter insbesondere von einem 33-Jährigen durch Schläge und Tritte verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Vorfall, der sich etwa eine halbe Stunde vor der Auseinandersetzung zutrug, der Auslöser für den Gewaltausbruch.

Nach TAG24-Information soll der 33-Jährige mit einem E-Scooter durch das Einkaufszentrum gefahren und deshalb von dem Sicherheitsmann rausgeschmissen worden sein.

Der Mann soll die Holstengalerie daraufhin verlassen und wenig später in Begleitung mehrerer Personen zurückgekommen sein. Dann kam es zu dem tätlichen Angriff.