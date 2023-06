25.06.2023 11:06 Sein Angreifer würgte ihn! Teenager (16) bei Streit verletzt

Bei einer Auseinandersetzung am Kastanienplatz in Querfurt (Saalekreis) ist in der Nacht zu Sonntag ein 16-jähriger Jugendlicher verletzt worden.

Von Eric Mittmann

Querfurt - Bei einer Auseinandersetzung am Kastanienplatz in Querfurt (Saalekreis) ist in der Nacht zu Sonntag ein 16-jähriger Jugendlicher verletzt worden. Die Kripo ermittelt nun gegen den Angreifer. (Symbolbild) © chalabala/123rf Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 25-Jähriger den Jugendlichen sowie einen weiteren 16-Jährigen gegen 0.20 Uhr in ein Gespräch verwickelt. Infolgedessen soll der Mann aggressiv geworden sein und auf sein Gegenüber losgegangen sein. Dabei ging er so weit, dass er sein Opfer sogar würgte! Der Verletzte musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Gegen den Angreifer ermittelt inzwischen die Kripo. Dabei gilt es auch herauszufinden, warum der Mann auf den Teenager losgegangen war.

