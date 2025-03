SEK-Einsatz: Mann bedroht Nachbarn mit Langwaffe

Schönau am Königssee - Weil er seinen Nachbarn mit einer Waffe bedroht haben soll wurde ein Mann im Landkreis Berchtesgaden von einem Sondereinsatzkommando festgenommen.

Der Tatverdächtige hielt sich anschließend in seinem Haus auf. Ermittlungen ergaben, dass der Mann tatsächlich berechtigt Waffen besitzt.

Ein Mann meldet sich am frühen Donnerstagnachmittag bei der Polizei und gab an von einem Nachbarn mit einer Langwaffe bedroht worden zu sein.

Das Wohnhaus war während des Einsatzes umstellt und gesichert. Die Ermittlungen zum Fall dauern an, so die Polizei am Abend.