SEK-Einsatz! Mann rastet aus und bewirft Autos mit Gläsern

Genthin - Ausnahmezustand! Am gestrigen Montagmorgen musste ein Sondereinsatzkommando im Jerichower Land ausrücken. Ein aggressiver Mann hatte sich in seiner Wohnung verschanzt.

Das SEK musste in Genthin eine Tür aufbrechen, um einen Mieter festzunehmen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Gegen 10.30 Uhr trafen die Polizeibeamten an der Wohnung des 40 Jahre alten Mannes in der Lorenzstraße in Genthin (Sachsen-Anhalt) ein.

Seit Februar war der Bewohner durch Sachbeschädigung und Bedrohung immer wieder auffällig geworden.

Der 40-Jährige öffnete den Einsatzkräften die Tür nicht. Vom Inneren der Wohnung hörten sie aber Schreie und wie Gegenstände zu Bruch gingen.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, warf der Mieter dann Gläser aus dem Fenster auf parkende Autos. Zudem stach er mit einem Messer gegen seine Fensterscheibe und wollte die Tür seiner Nachbarin aufbrechen.

Die Polizisten forderten daraufhin das SEK an. Das Kommando öffnete gewaltsam die Tür und nahm den Störenfried fest.