16.05.2023 07:21 SEK-Einsatz! Mann verschanzt sich in Wohnung und löst Gasalarm aus

In 36 Jahre alter Mann hat sich am Montagabend in Hamburg-Langenhorn in seiner Wohnung verschanzt und randaliert. Das SEK rückte an und holte ihn raus.

Hamburg - Nach einem Gasalarm in einem Hamburger Gebäude ist es zu einem SEK-Einsatz gekommen. Das SEK stürmte die Wohnung und nahm den Mann fest. © Jonas Walzberg/dpa Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses im Stadtteil Langenhorn hatten am gestrigen Montagabend Gasgeruch im Treppenhaus wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Feuerwehr brachte vier Menschen aus dem Haus. Ein 36 Jahre alter alkoholisierter Mann weigerte sich aber auch nach mehrmaligem Auffordern, die Tür zu öffnen und seine Wohnung zu verlassen. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde hinzugezogen und konnte sich nach einem "taktischem Zugriff" Zugang zur Wohnung verschaffen, wie der Sprecher sagte. Nach rund einer Stunde wurde der bei der Polizei bereits als "verhaltensauffällige Person" bekannte Mann sicher aus der Wohnung geführt. Verletzte gab es nicht. Der Ursprung des Gasgeruchs sei nicht auf die Wohnung des Mannes zurückzuführen, betonte der Sprecher. Wie es zum Gasgeruch im Treppenhaus gekommen war, bleibt unklar. Der Einsatz dauerte bis Mitternacht an.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa